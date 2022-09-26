Литва поставила Украине уже 50 бронетранспортеров M113

В Украину на сегодняшний день прибыло уже 50 подаренных Литвой бронетранспортеров М113, но при рассмотрении дальнейшей военной поддержки необходимо будет консультироваться с союзниками по НАТО. Об этом заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас по итогам заседания Государственного совета по обороне 26 сентября, передает BNS.

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"Что касается военной поддержки Украины, то Литва ее поддерживала и будет поддерживать. Напомню, что буквально три дня назад наша бронетехника, которую мы отправили, прибыла в Украину, и сейчас этой стране передано 50 бронетранспортеров М113", - сказал он.

По словам литовского министра, на заседании не обсуждался вопрос о возможной военной поддержке Украины, но обсуждалась ситуация в регионе, в частности мобилизация в России и возможные просьбы граждан РФ о предоставлении им убежища.

Чиновник также подчеркнул, что Литва рассматривает дальнейшую возможную поддержку Украины, консультируясь с партнерами по НАТО, так как стране необходимо выполнять и свои обязательства перед альянсом для обеспечения безопасности военнослужащих, дислоцированных в Литве.

"Наша армия — это армия НАТО, ее боеспособность также важна для наших союзников, которые находятся здесь. В итоге каждое обсуждение, если оно касается сокращения потенциала, отдачи, приходится обсуждать, как будем компенсировать, причем с союзниками. Есть много вопросов, которые не могут быть решены очень быстро", - сказал Анушаускас.

Ранее в понедельник новостной портал 15Min.lt со ссылкой на свои источники сообщил, что Украина обратилась к Литве с просьбой передать ей новое вооружение — артиллерийские системы PzH 2000, системы ПВО NASAMS и дополнительные БТР M113. На вопрос о возможностях Литвы передать это вооружение Украине министр ответил, что его страна "не рассматривала такие вопросы".

По его словам, PzH 2000 и NASAMS являются системами, которые играют критически важную роль для обороны Литвы, а NASAMS является единственной, которая защищает базу ВВС в городе Шяуляй и является "критически важной в целом в контексте НАТО".

По словам Анушаускаса, потенциал тяжелой артиллерии в Литве не был развит и сильно отстает от соседних стран.

"У нас есть единственный полностью укомплектованный дивизион самоходных гаубиц, то есть 18 единиц. Соседние страны, наши северные соседи — к сожалению, их возможности в разы больше... В этой сфере Литва отстает. Подчеркну, что это не потенциал, которого у нас много и он где-то в резерве простаивает", - сказал глава литовского Минобороны.

Помимо бронемашин М113, Литва передала Украине 105-миллиметровые гаубицы и тяжелые минометы. Анушаускас подчеркнул, что это вооружение является не резервом, а частью используемых мощностей.

"В отличие от других государств, мы, видя нужду Украины, отдаем часть своего потенциала. Мы давно опустошили склады. Предел того, что мы можем дать, определить сложно, он зависит от ситуации в Украине. Но мы все рассматриваем", — сказал он, еще раз подчеркнув, что сейчас передача немецких гаубиц и систем NASAMS не рассматривается.

Напомним, в июле Анушаускас анонсировал, что Литва предоставит Украине дополнительную военную поддержку в виде бронетранспортеров М113 и М577, а также боеприпасов. Ранее литовская военная помощь Украине включала системы ПВО Stinger, противотанковые средства, бронежилеты и каски, 120-миллиметровые минометы, стрелковое оружие, боеприпасы, тепловизоры, беспилотники, антидроны, радары наблюдения, вышеупомянутые бронетранспортеры M113, грузовики и внедорожники.