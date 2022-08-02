Испания не будет передавать Украине танки Leopard: в чем причина

Министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что правительством принято решение не передавать Украине танки Leopard, так как они находятся в неудовлетворительном состоянии.

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Об этом сообщает El Mundo.

"Сегодня мы рассматриваем все возможности, но я уже могу сказать, что танки Leopard, многие годы не использовались в Сарагосе, невозможно отправить (в Украину), потому что они находятся в совершенно неудовлетворительном состоянии", - сказала Роблес.

По словам Маргариты Роблес, были проведены испытания, в ходе которых выяснилось, что танки нельзя использовать.

"Мы не можем их предоставить, потому что это будет риск для людей", – говорит она.

Известно, что правительство Испании в июле готовилось передать Украине 10 находящихся на вооружении испанской армии боевых танков Leopard 2A4 и 20 БТР M113.

Напомним, что в Украину прибыли еще четыре HIMARS.