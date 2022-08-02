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Испания не будет передавать Украине танки Leopard: в чем причина
Министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что правительством принято решение не передавать Украине танки Leopard, так как они находятся в неудовлетворительном состоянии.
Об этом сообщает El Mundo.
"Сегодня мы рассматриваем все возможности, но я уже могу сказать, что танки Leopard, многие годы не использовались в Сарагосе, невозможно отправить (в Украину), потому что они находятся в совершенно неудовлетворительном состоянии", - сказала Роблес.
По словам Маргариты Роблес, были проведены испытания, в ходе которых выяснилось, что танки нельзя использовать.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Мы не можем их предоставить, потому что это будет риск для людей", – говорит она.
Известно, что правительство Испании в июле готовилось передать Украине 10 находящихся на вооружении испанской армии боевых танков Leopard 2A4 и 20 БТР M113.
Напомним, что в Украину прибыли еще четыре HIMARS.