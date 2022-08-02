Іспанія не передаватиме Україні танки Leopard: у чому причина

Міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес заявила, що уряд ухвалив рішення не передавати Україні танки Leopard, оскільки вони перебувають у незадовільному стані.

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Про це повідомляє El Mundo.

"Сьогодні ми розглядаємо всі можливості, але я вже можу сказати, що танки Leopard, які багато років не використовувалися в Сарагосі, неможливо відправити (в Україну), тому що вони перебувають у абсолютно незадовільному стані", - сказала Роблес.

За словами Маргарити Роблес, було проведено випробування, під час яких з'ясувалося, що танки не можна використовувати.

"Ми не можемо їх надати, тому що це буде ризик для людей", – каже вона.

Відомо, що уряд Іспанії в липні готувався передати Україні 10 бойових танків Leopard 2A4 і 20 БТР M113, які перебувають на озброєнні іспанської армії.

Нагадаємо, що в Україну прибули ще чотири HIMARS.