Литва поставила Україні вже 50 бронетранспортерів M113

До України на сьогодні прибуло вже 50 подарованих Литвою бронетранспортерів М113, але під час розгляду подальшої військової підтримки необхідно буде консультуватися із союзниками по НАТО. Про це заявив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас за підсумками засідання Державної ради з питань оборони 26 вересня, передає BNS.

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"Що стосується військової підтримки України, то Литва її підтримувала і підтримуватиме. Нагадаю, що буквально три дні тому наша бронетехніка, яку ми відправили, прибула в Україну, і зараз цій країні передано 50 бронетранспортерів М113", - сказав він.

За словами литовського міністра, на засіданні не обговорювалося питання про можливу військову підтримку України, але обговорювалася ситуація в регіоні, зокрема мобілізація в Росії та можливі прохання громадян РФ щодо надання їм притулку.

Чиновник також наголосив, що Литва розглядає подальшу можливу підтримку України, консультуючись із партнерами по НАТО, оскільки країні необхідно виконувати свої зобов'язання перед альянсом для забезпечення безпеки військовослужбовців, дислокованих у Литві.

"Наша армія - це армія НАТО, її боєздатність також важлива для наших союзників, які знаходяться тут. У результаті кожне обговорення, якщо воно стосується скорочення потенціалу, віддачі, доводиться обговорювати, як компенсуватимемо, причому з союзниками. Є багато питань, які не можуть бути вирішені дуже швидко", – сказав Анушаускас.

Раніше в понеділок новинний портал 15Min.lt з посиланням на свої джерела повідомив, що Україна звернулася до Литви з проханням передати їй нове озброєння — артилерійські системи PzH 2000, системи ППО NASAMS та додаткові БТР M113. На запитання щодо можливостей Литви передати це озброєння Україні міністр відповів, що його країна "не розглядала такі питання".

За його словами, PzH 2000 та NASAMS є системами, які відіграють критично важливу роль для оборони Литви, а NASAMS є єдиною, яка захищає базу ВПС у місті Шяуляй та є "критично важливою в цілому в контексті НАТО".

За словами Анушаускаса, потенціал важкої артилерії у Литві не був розвинений та сильно відстає від сусідніх країн.

"У нас є єдиний повністю укомплектований дивізіон самохідних гаубиць, тобто 18 одиниць. Сусідні країни, наші північні сусіди — на жаль, їхні можливості в рази більші... У цій сфері Литва відстає. Підкреслю, що це не потенціал, якого у нас багато і він десь у резерві простоює", - сказав голова литовського Міноборони.

Крім бронемашин М113, Литва передала Україні 105-міліметрові гаубиці та важкі міномети. Анушаускас підкреслив, що це озброєння є не резервом, а частиною потужностей, що використовуються.

"На відміну від інших держав, ми, бачачи потребу України, віддаємо частину свого потенціалу. Ми давно спустошили склади. Межу того, що ми можемо дати, визначити складно, вона залежить від ситуації в Україні. Але ми все розглядаємо", - сказав він, ще раз наголосивши, що зараз передача німецьких гаубиць та систем NASAMS не розглядається.

Нагадаємо, у липні Анушаускас анонсував, що Литва надасть Україні додаткову військову підтримку у вигляді бронетранспортерів М113 та М577, а також боєприпасів. Раніше литовська військова допомога Україні включала системи ППО Stinger, протитанкові засоби, бронежилети та каски, 120-міліметрові міномети, стрілецьку зброю, боєприпаси, тепловізори, безпілотники, антидрони, радари спостереження, вищезгадані бронетранспортери M113, вантажівки та позашляховики.