Резников призвал Австралию предоставить бронеавто Hawkie

Министр обороны Украины Алексей Резников обратился к коллегам из Австралии с призывом предоставить Украине бронеавтомобили Hawkie и присоединиться к международной "танковой коалиции".

Об этом он написал в Twitter.

"Я призываю вас сегодня присоединиться к международной танковой коалиции за Украину. Кроме танков, мы имели бы честь получить австралийские Hawkie. Они могли оказаться неоценимыми для наших войск во время контрнаступления", - написал Резников.

По его словам, Австралия была крупнейшим контрибутором Украины за пределами НАТО, а австалийские бронемашины Bushmasters были невероятны в реальных боевых операциях.

Резников подчеркнул, что украинская борьба за глобальную свободу еще не окончена и нашим воинам необходима техническая поддержка.

Напомним, Австралия объявила, что предоставит Украине 30 дополнительных бронетранспортеров Bushmaster в октябре 2022 года.