Австралия ввела новые санкции против нескольких оккупационных чиновников в Крыму

Австралия ввела новые санкции против семи российских чиновников из временно оккупированного Крыма. Об этом сообщает Australian Associated Press.

Под ограничения, включающие запрет на въезд в Австралию, попали "губернатор", "премьер-министр", бывший "председатель" и "заместитель председателя избирательной комиссии" и члены "законодательного собрания" Крыма.

"Ни аннексия, ни региональное правительство России не были официально признаны международным сообществом", – отмечает издание.

В целом Австралия ввела санкции против более чем 1000 человек после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Напомним, недавно Совет Европейского Союза решил продлить ограничительные меры в отношении лиц, виновных в подрыве или угрозе территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. Санкции будут действовать, по меньшей мере, еще шесть месяцев – до 15 сентября 2023 года.