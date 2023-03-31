ТопФінанс-2022 ТопФінанс-2022
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
PATRIOTЫ БИЗНЕСА PATRIOTЫ БИЗНЕСА
Бизнес работает Бизнес работает
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
ЕБРР - поддержка наших ЕБРР - поддержка наших
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Категория
Политика
Дата публикации

Австралия ввела новые санкции против нескольких оккупационных чиновников в Крыму

Флаг Австралии
Флаг Австралии. Фото: RebeccaLintzPhotography / Pixabay

Австралия ввела новые санкции против семи российских чиновников из временно оккупированного Крыма. Об этом сообщает Australian Associated Press.

Под ограничения, включающие запрет на въезд в Австралию, попали "губернатор", "премьер-министр", бывший "председатель" и "заместитель председателя избирательной комиссии" и члены "законодательного собрания" Крыма.

"Ни аннексия, ни региональное правительство России не были официально признаны международным сообществом", – отмечает издание.

В целом Австралия ввела санкции против более чем 1000 человек после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Напомним, недавно Совет Европейского Союза решил продлить ограничительные меры в отношении лиц, виновных в подрыве или угрозе территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. Санкции будут действовать, по меньшей мере, еще шесть месяцев – до 15 сентября 2023 года.