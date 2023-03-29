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Политика
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Швейцария присоединилась к десятому пакету санкций ЕС против РФ

Швейцария, санкции, рф
Дополнительно будет ограничен импорт экономически важных товаров в Россию

Федеральный совет Швейцарии решил поддержать десятый пакет санкций Европейского Союза против России, но сделают гуманитарные исключения и введут новый способ защиты конкретных интересов швейцарской экономики.

Кроме того, в Швейцарии запретили гражданам России занимать должности в руководящих органах или операторов критической инфраструктуры, сообщается на сайте федерального правительства Швейцарской Конфедерации.

Отмечается, что дополнительно будет ограничен импорт экономически важных товаров в Россию, таких как товары двойного, военного и технологического назначения, а также то, что будет способствовать укреплению промышленности России.

Напомним, Совет Евросоюза 25 февраля принял десятый пакет дополнительных ограничительных мер, направленных против Российской Федерации и, в частности, против тех, кто ответственен за продолжение войны России против Украины.

Страны ЕС в последние минуты 24 февраля согласовали 10-й пакет санкций против России.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий надеется, что следующий 11-й пакет санкций ЕС против РФ будет принят в течение двух месяцев.