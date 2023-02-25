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Официально: ЕС ввел 10 пакет санкций против России
Совет Евросоюза 25 февраля принял десятый пакет дополнительных ограничительных мер, направленных против Российской Федерации и, в частности, против тех, кто ответственен за продолжение войны России против Украины.
Об этом сообщила пресс-служба Совета.
Новый санкционный пакет усиливает запреты на экспорт критически важных технологий и промышленных товаров: электроники, специализированных транспортных средств, деталей машин, запасных частей для грузовиков и реактивных двигателей, товаров для строительства.
Под санкции также попали новые электронные компоненты, которые используются в российских системах вооружений, в частности, в беспилотниках, ракетах, вертолетах и т.д.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Экспортные ограничения были распространены на 96 организаций, связанных с военной промышленностью. Впервые этот список включает в себя семь иранских компаний, поставляющих РФ беспилотники. Дополнительные ограничения наложили на импорт асфальтов и синтетического каучука.
10-й санкционный пакет предусматривает приостановку действия лицензий на вещание RT Arabic и Sputnik Arabic. Кроме того, ЕС ввел ограничение возможности граждан РФ занимать какие-либо должности в руководящих органах критически важных инфраструктур и организаций ЕС.
Также гражданам и юридическим лицам РФ запретили бронировать мощности для хранения газа в ЕС (за исключением СПГ) и т.д.
Отметим, что страны ЕС в последние минуты 24 февраля согласовали 10-й пакет санкций против России.
Напомним, что Совет Европейского союза также продлил действие санкций в отношении России из-за войны в Украине до 24 февраля 2024 года.