ЕС согласовал десятый пакет антироссийских санкций: какие ограничения будут введены

Страны Европейского Союза в последние минуты 24 февраля согласовали очередной, уже 10-й, пакет санкций против России из-за ее незаконного вторжения в Украину.

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Об этом сообщило представительство председательствующей в ЕС Швеции.

"Прошел год с начала жестокого и незаконного вторжения России в Украину. Сегодня ЕС согласовал 10 пакет российских санкций", - говорится в сообщении.

Отмечается, что страны-члены ЕС ввели самые "сильные и широкомасштабные санкции за всю историю", чтобы помочь Украине выиграть войну.

"ЕС един с Украиной и украинским народом. Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется", - подчеркивается в заявлении.

Новый пакет санкций включает усиление экспортных ограничений в отношении товаров двойного назначения, а также меры против организаций, поддерживающих войну, распространяющих пропаганду или доставляемых беспилотниками, которые использует Россия.

ЕС заявил, что 10-й пакет санкций против России с начала войны направлен на то, чтобы усложнить финансирование войны и лишить Россию технического оборудования и запасных частей для используемого против Украины оружия.

Меры также имели целью добавить в черный список больше лиц, в том числе тех, кого Запад называет российскими пропагандистами, тех, кого Киев считает ответственными за депортацию украинских детей в Россию, и тех, кто причастен к производству иранских беспилотников, размещенных на линии фронта. .

Пакет также был разработан, чтобы отключить больше банков, включая частный Альфа-Банк и онлайн-банк Тинькофф, от глобальной системы SWIFT и сократить торговлю между ЕС и Россией на более чем 10 миллиардов евро.

Пока неизвестно, вошли ли все из этих ограничительных мер в 10-й пакет санкций Европейского Союза против России.

Напомним, 24 февраля Великобритания объявила о новом пакете санкций и торговых мер против России, включающем запрет на экспорт всех товаров, которые РФ использовала на поле боя на сегодняшний день. В санкционный пакет попали четыре банка, а также госкорпорация "Росатом".