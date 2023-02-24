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Новая Зеландия ввела один из самых больших санкционных пакетов против РФ

Новая Зеландия ввела один из самых больших санкционных пакетов против РФ
Министр иностранных дел Наная Махута

Новая Зеландия 24 февраля объявила о введении санкций в отношении 87 граждан Российской Федерации. Санкционный пакет является вторым по масштабу, который страна вводила против государства-агрессора. Об этом сообщается в заявлении министра иностранных дел страны Нанае Махуты.

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Она отметила, что в новый список санкций включены в том числе члены ЦИК РФ, военнослужащие и командиры военных соединений, а также члены их семей.

"Масштабы мер, предпринятых Новой Зеландией, в рамках реакции на вторжение России и поддержки Украины, беспрецедентен, поскольку действия РФ влияют на безопасность и экономическую стабильность всего мира и нашей страны", — подчеркнула Махуты.

Военнослужащие, против которых Новая Зеландия ввела санкции, активно участвуют в войне против Украины.

"Через год после бессмысленного вторжения России наш призыв к президенту Владимиру Путину остается неизменным. Мы продолжаем призывать Россию последовательно выполнять свои международные обязательства, прекратить военную агрессию России, вывести войска, а затем вернуться к содержательным дипломатическим переговорам", - подчеркнула Махуты, добавив, что 24 февраля Новая Зеландия ввела санкции против РФ также к годовщине начала полномасштабной российско-украинской войны.

Напомним, в марте 2022 года парламент единогласно принял Закон "О санкциях против России", разрешив Новой Зеландии присоединиться к международной санационной политике против РФ. С того времени страна ввела санкции против более 1000 физических лиц, более 350 организаций.

В предыдущий раз Новая Зеландия сообщала о введении санкций против РФ в декабре 2022 года. Тогда ограничения применили в отношении 23 россиян, включая Константина Эрнста.

Предыдущий раунд санкций распространялся на субъекты дезинформации, которые уже были введены в мае. В их числе представители российских СМИ и информационных агентств.

Автор:
Вита Молодан