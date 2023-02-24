Новая Зеландия ввела один из самых больших санкционных пакетов против РФ

Новая Зеландия 24 февраля объявила о введении санкций в отношении 87 граждан Российской Федерации. Санкционный пакет является вторым по масштабу, который страна вводила против государства-агрессора. Об этом сообщается в заявлении министра иностранных дел страны Нанае Махуты.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

Она отметила, что в новый список санкций включены в том числе члены ЦИК РФ, военнослужащие и командиры военных соединений, а также члены их семей.

"Масштабы мер, предпринятых Новой Зеландией, в рамках реакции на вторжение России и поддержки Украины, беспрецедентен, поскольку действия РФ влияют на безопасность и экономическую стабильность всего мира и нашей страны", — подчеркнула Махуты.

Военнослужащие, против которых Новая Зеландия ввела санкции, активно участвуют в войне против Украины.

"Через год после бессмысленного вторжения России наш призыв к президенту Владимиру Путину остается неизменным. Мы продолжаем призывать Россию последовательно выполнять свои международные обязательства, прекратить военную агрессию России, вывести войска, а затем вернуться к содержательным дипломатическим переговорам", - подчеркнула Махуты, добавив, что 24 февраля Новая Зеландия ввела санкции против РФ также к годовщине начала полномасштабной российско-украинской войны.

Напомним, в марте 2022 года парламент единогласно принял Закон "О санкциях против России", разрешив Новой Зеландии присоединиться к международной санационной политике против РФ. С того времени страна ввела санкции против более 1000 физических лиц, более 350 организаций.

В предыдущий раз Новая Зеландия сообщала о введении санкций против РФ в декабре 2022 года. Тогда ограничения применили в отношении 23 россиян, включая Константина Эрнста.

Предыдущий раунд санкций распространялся на субъекты дезинформации, которые уже были введены в мае. В их числе представители российских СМИ и информационных агентств.