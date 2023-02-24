Нова Зеландія запровадила один з найбільших санкційних пакетів проти РФ

Нова Зеландія 24 лютого оголосила про запровадження санкцій щодо 87 громадян Російської Федерації. Санкційний пакет є другим за масштабом, який країна запроваджувала проти держави-агресора. Про це повідомляється в заяві міністра закордонних справ країни Нанаї Махути.

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Вона зауважила, що до нового списку санкцій включені в тому числі члени ЦВК РФ, військовослужбовці і командири військових з'єднань, а також члени їх сімей.

"Масштаби заходів, вжитих Новою Зеландією, в рамках реакції на вторгнення Росії та підтримки України, безпрецедентні, оскільки дії РФ впливають на безпеку та економічну стабільність усього світу і нашої країни", — підкреслила Махути.

Військовослужбовці, проти яких Нова Зеландія запровадила санкції, беруть активну участь у війні проти України.

"Через рік після безглуздого вторгнення Росії наш заклик до президента Володимира Путіна залишається незмінним. Ми продовжуємо закликати Росію послідовно виконувати свої міжнародні зобов’язання, припинити військову агресію Росії, вивести війська, а потім повернутися до змістовних дипломатичних переговорів", — підкреслила Махути, додавши, що 24 лютого Нова Зеландія запровадила санкції проти РФ також до роковин початку повномасштабної російсько-української війни.

Нагадаємо, у березні 2022 року парламент одноголосно прийняв Закон "Про санкції проти Росії", дозволивши Новій Зеландії приєднатися до міжнародної санаційної політики проти РФ. Відтоді країна запровадила санкції проти понад 1000 фізичних осіб, понад 350 організацій.

Попереднього разу Нова Зеландія повідомляла про запровадження санкцій проти РФ у грудні 2022 року. Тоді обмеження застосували щодо 23 росіян, включаючи Константина Ернста.

Попередній раунд санкцій поширювався на суб’єктів дезінформації, які вже були введені в травні. Серед них представники російських ЗМІ та інформаційних агентств.