Нова Зеландія ввела санкції проти 23 росіян, включаючи Константина Ернста

Нові санкції Нової Зеландії спрямовані проти окремих осіб і мереж, які стоять за дезінформаційними кампаніями, які підтримують військові дії Путіна проти України.

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Про це повідомила глава новозеландського МЗС Нанайя Махута.

Так, міністр закордонних справ Наная Махута оголосила про новий раунд санкцій проти 23 осіб, які підтримують незаконне російське вторгнення в Україну.

"Путін продовжує використовувати мережу медіа-агентств і впливових коментаторів як частину своєї пропагандистської машини, щоб поширювати неправдиву інформацію та брехню як частину свого наративу про вторгнення в Україну", — сказала Наная Махута.

Вона підкрелила, що особи, проти яких введені санкції, мають прямий вплив на суспільне уявлення про незаконну війну Росії. Останній раунд санкцій поширюється на суб’єктів дезінформації, які вже були введені в травні. Серед них представники російських ЗМІ та інформаційних агентств.

"Серед санкцій — міністр цифрового розвитку, зв’язку та ЗМІ, генеральний директор Російського каналу-1 і ключовий персонал російських ЗМІ, зокрема "ІнфоРос", "Південний фронт" і Фонд стратегічної культури", — сказала Наная Махута.

З моменту ухвалення Закону про санкції проти Росії в березні новозеландський Аотеароа запровадив санкції проти понад 1200 фізичних та юридичних осіб, а також запровадив безпрецедентні торгові заходи, які призвели до різкого скорочення двосторонньої торгівлі з Росією.

Нагадаємо, що в ЄС з'явиться представник, який буде контролювати дотримання санкцій.