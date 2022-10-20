У Новій Зеландії прийняли закон про "просту мову", щоб позбутися жаргону

У Новій Зеландії прийняли закон, який має на меті спростити діловий стиль мовлення. Більшою мірою норми документу стосуються чиновників, повідомляє газета The Guardian.

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Державні діячів країні повинні будуть тепер спілкуватися з громадянами "простою, зрозумілою мовою", з документів приберусь красномовні слова і позбудуться двосторінкових документів.

Уряд заявив, що взяв курс на інклюзивну демократію: приділятимуть більше уваги спрощенню комунікації з людьми, які розмовляють англійською як другою мовою, та з обмеженими можливостями, і з нижчим рівнем освіти.

"Люди, які живуть у Новій Зеландії, мають право розуміти, що від них вимагає уряд, і що вони мають право вимагати від уряду", — сказала член парламенту Рейчел Бояк, яка представляла законопроєкт.

В опозиції заявили, що закон — це "рішення, яке не може знайти для себе проблему". Прихильники ініціативи стверджують, що законопроєкт заощадить гроші та час уряду.

Нагадаємо, в Україні також в останні роки приймали закони щодо мови. Так, у 2019 році частково був змінений правопис. Того ж року був ухвалений закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Він набував чинності поступово. Зокрема, з 16 липня всі сайти повинні були перейти українською мовою, а товари з комп'ютерними програмами мають бути оснащені українським інтерфейсом.

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