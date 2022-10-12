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Бізнес
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Бізнес закликають відмовитися від російськомовного інтерфейсу

Бізнес закликають відмовитися від російськомовного інтерфейсу

Співзасновник monobank Олег Гороховскький повідомив, що служба підтримки фінустанови переходить на українську мову. А російською з клієнтами спілкуватимуться лише в окремих випадках за наполягання клієнтів. 

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"Ми провели "мовний експеримент" у підтримці monobank. Вибрали 1000 звернень наших клієнтів російською мовою, і запитали їх, чи не заперечують вони, щоб оператор відповідав на їхні запитання українською. 96,3% сказали, що це не є для них проблемою", - зазначив Гороховський

Він підкреслив, що відповідь російською мовою в підтримці monobank тепер доступна тільки у разі наполегливого прохання клієнта і на розсуд оператора.

Гороховський пожартував, що "вочевидь, денацифікація проходить успішно".

"У мене запитання до власників компаній, які досі продовжують підтримувати інтерфейси російською: хіба наш приклад і цей експеримент не гарне підтвердження, що відмова від російськомовних інтерфейсів не вдарить по вашому бізнесу?", - зауважив Гороховський.

На його думку, російськомовним інтерфейсам немає місця в Україні.

"Російська мова – ок, це особистий вибір кожного українця. А російськомовні інтерфейси використовуються на Росії. До речі, покажіть хочаб один російський сервіс, що має інтерфейси українською, і це при тому, що ми не бомбимо їхні міста і не вбиваємо їхніх жінок, літніх людей і дітей", - підкреслив Гороховський.

Нагадаємо, з 16 липня почали діяти нові норми "мовного" закону згідно яких сайти та програмне забезпечення на приладах повинні мати українську версію й українськомовний інтерфейс. 

Версія інтернет-представництва державною мовою повинна мати не менше за обсягом та змістом інформації, ніж іншомовні версії, та завантажуватись за замовчуванням для користувачів в Україні.

Автор:
Світлана Манько