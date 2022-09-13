monobank видалить російську мову: 838 тисячам клієнтів радять "поставитися з розумінням"

Інтернет-банк monobank вже найближчим часом матиме лише україномовний інтерфейс. Як повідомив на своїх сторінках у соцмережах його співзасновник Олег Гороховський, при наступному оновленні версії застосунку російську мову з нього буде видалено.

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"Монобанк — український банк із чудовим застосунком, що тепер доступний лише українською. Ми дуже хочемо, щоб ті наші клієнти, які сьогодні вибрали мовою застосунку "російська", а їх 838 291 людина (24.02 було 1,19 мільйона, це -30%), поставилися із розумінням до цього рішення і так само, як і ми почали частіше спілкуватися державною мовою", - заявив він.

Гороховський пояснив таке рішення тим, що російська мова "асоціюється з тими, хто вбиває, гвалтує, грабує, і тими, хто вважає, що "не все так однозначно".

"Ті, хто прийшли на нашу землю, ті, хто щодня вбивають наших дітей, літніх людей, жінок, наших молодих хлопців, принесли багато горя і страждань, вони зруйнували багато доль і порушили величезну кількість планів. Вони хочуть знищити мою Батьківщину і всі вони мають один спільний знаменник — вони всі говорять російською. Тому я хочу перестати думати цією мовою або хоча б навчитися гарно говорити українською – мовою сміливих і вільних людей", - написав він.

При цьому співзасновник monobank підкреслив, що сам він, народившись і вирісши у Дніпрi, все життя говорив і думав російською мовою, не зазнаючи жодних утисків, як і все його оточення.

Нагадаємо при цьому, що 18 квітня Гороховський заявив, що monobank закриє рахунки більше 11 тисяч клієнтів, які, за його даними, до російського вторгнення 24 лютого знаходилися в Росії, Білорусі, в Криму, на підконтрольних "ДНР" и "ЛНР" територіях, в Сирії, Еритреї та Північній Кореї та не покинули ці території. Однак через скандал, що викликала ця заява, він вирішив відмовитися від блокування рахунків, але лише тих з цих клієнтів, хто знаходиться на окупованій території України.

Джерело фото: ua.depositphotos.com