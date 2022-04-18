Monobank закриває рахунки всіх клієнтів, що знаходяться на території "Л/ДНР", РФ, Білорусі та деяких інших країнах

Мобільний банк monobank з 18 квітня припиняє обслуговування 11251 клієнта. Про це повідомив співзасновник банку Олег Гороховський у своєму Facebook.

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Так, monobank закрив рахунки клієнтів, які знаходилися до війни і досі не покинули наступні країни та території:

Росія;

Білорусь;

Крим;

тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей (Л/ДНР);

Північна Корея;

Сирія;

Еритрея.

"Рахунки цих людей будуть закриті. Їм рекомендовані карти платіжної системи "мир". Закликаю інші українські банки наслідувати наш приклад", — зазначив Гороховський.

У той же час з 1 квітня і до закінчення дії військового стану monobank знизив ставку за всіма кредитними продуктами до 1,6% на місяць.

Нагадаємо, що в перший день російського військового вторгнення в Україну Гороховський оголосив про тимчасове обмеження кредитних лімітів з метою забезпечення збереження грошей вкладників.

Джерело фото: ua.depositphotos.com