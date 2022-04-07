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"Гудфуд: Вдома" запустив "підвішені страви" для українських військових
Заклад "Гудфуд: Дома" запропонував своїм гостям купувати гарячі страви для українських захисників. Система називається "підвішені гарячі страви", і її вже можна використовувати.
При цьому купити порцію можна онлайн. Для цього потрібно зайти на сайт, вибрати страву, додати її в кошик і сплатити в кілька кліків.
"Незалежно від зібраної допомоги, ми регулярно поставлятимемо їжу військовим, але час показує, що разом ми ще сильніші. А це означає, що ближче до перемоги", — зазначили в "Гудфуд: Вдома".
Заклад пропонує кілька страв на вибір:Підписуйтеся на наш YouTube канал
- фрикадельки під соусом "Марінара" (160 грн за порцію);
- млинці з м'ясом (180 грн за порцію);
- куряча котлета (130 грн за порцію);
- бульйон курячий (65 грн за порцію).
Раніше Monobank спільно з двома київськими закладами запустили проєкт для українських військовослужбовців – "підвішену" каву для ЗСУ. У проєкті беруть участь такі заклади: "Завертайло" та HONEY. Кафе-кондитерська.
Щоб взяти участь у проєкті, представнику закладу потрібно залишити заявку через Google-форму.