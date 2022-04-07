"Гудфуд: Вдома" запустив "підвішені страви" для українських військових

Заклад "Гудфуд: Дома" запропонував своїм гостям купувати гарячі страви для українських захисників. Система називається "підвішені гарячі страви", і її вже можна використовувати.

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При цьому купити порцію можна онлайн. Для цього потрібно зайти на сайт, вибрати страву, додати її в кошик і сплатити в кілька кліків.

"Незалежно від зібраної допомоги, ми регулярно поставлятимемо їжу військовим, але час показує, що разом ми ще сильніші. А це означає, що ближче до перемоги", — зазначили в "Гудфуд: Вдома".

Заклад пропонує кілька страв на вибір:

фрикадельки під соусом "Марінара" (160 грн за порцію);

млинці з м'ясом (180 грн за порцію);

куряча котлета (130 грн за порцію);

бульйон курячий (65 грн за порцію).

Раніше Monobank спільно з двома київськими закладами запустили проєкт для українських військовослужбовців – "підвішену" каву для ЗСУ. У проєкті беруть участь такі заклади: "Завертайло" та HONEY. Кафе-кондитерська.

Щоб взяти участь у проєкті, представнику закладу потрібно залишити заявку через Google-форму.