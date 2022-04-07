"Гудфуд: Вдома" запустил "подвешенные блюда" для украинских военных

Заведение "Гудфуд: Дома" предложило своим гостям покупать горячие блюда для украинских защитников. Система называется "подвешенные горячие блюда", и ее уже можно использовать.

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При этом купить порцию можно онлайн. Для этого нужно зайти на сайт, выбрать блюдо, добавить его в корзину и оплатить в несколько кликов.

"Независимо от собранной помощи, мы будем регулярно поставлять пищу военным, но время показывает, что вместе мы еще сильнее. А это значит, что ближе к победе", — отметили в "Гудфуд: Дома".

Заведение предлагает несколько блюд на выбор:

фрикадельки под соусом "Маринара" (160 грн за порцию);

блинчики с мясом (180 грн за порцию);

куриная котлета (130 грн за порцию);

бульон куриный (65 грн за порцию).

Ранее Monobank совместно с двумя киевскими заведениями запустили проект для украинских военнослужащих – "подвешенный" кофе для ВСУ. В проекте участвуют такие заведения: "Завертайло" и HONEY.Кафе-кондитерская.

Чтобы принять участие в проекте, представителю заведения нужно оставить заявку через Google-форму.