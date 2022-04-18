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- Банки
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Monobank закрывает счета всех клиентов, находящихся на территории "Л/ДНР", РФ, Беларуси и в некоторых других странах
Мобильный банк monobank с 18 апреля прекращает обслуживание 11 251 клиента. Об этом сообщил сооснователь банка Олег Гороховский в своем Facebook.
Так, monobank закрыл счета клиентов, которые находились до войны и до сих пор не покинули следующие страны и территории:
- Россия;
- Беларусь;
- Крым;
- временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей (Л/ДНР);
- Северная Корея;
- Сирия;
- Эритрея.
"Счета этих людей будут закрыты. Им рекомендованы карты платежной системы "мыр". Призываю другие украинские банки последовать нашему примеру", — отметил Гороховский.
В то же время с 1 апреля и до окончания действия военного положения monobank снизил ставку по всем кредитным продуктам до 1,6% в месяц.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним при этом, что в первый день российского военного вторжения в Украину Гороховский объявил о временном ограничении кредитных лимитов с целью обеспечения сохранности денег вкладчиков.
Источник фото: ua.depositphotos.com