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Monobank закрывает счета всех клиентов, находящихся на территории "Л/ДНР", РФ, Беларуси и в некоторых других странах

Monobank закрывает счета всех клиентов, находящихся на территории "Л/ДНР", РФ, Беларуси и в некоторых других странах

Мобильный банк monobank с 18 апреля прекращает обслуживание 11 251 клиента. Об этом сообщил сооснователь банка Олег Гороховский в своем Facebook.

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Так, monobank закрыл счета клиентов, которые находились до войны и до сих пор не покинули следующие страны и территории:

  • Россия; 
  • Беларусь;
  • Крым;
  • временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей (Л/ДНР);
  • Северная Корея;
  • Сирия; 
  • Эритрея.

"Счета этих людей будут закрыты. Им рекомендованы карты платежной системы "мыр".  Призываю другие украинские банки последовать нашему примеру", — отметил Гороховский.

В то же время с 1 апреля и до окончания действия военного положения monobank снизил ставку по всем кредитным продуктам до 1,6% в месяц.

Напомним при этом, что в первый день российского военного вторжения в Украину Гороховский объявил о временном ограничении кредитных лимитов с целью обеспечения сохранности денег вкладчиков.

Источник фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Вита Молодан