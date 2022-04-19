Monobank не блокуватиме рахунки українців у Криму та в ОРДЛО

Monobank не блокуватиме счета українців, які виїхали до 24 лютого на територію окупованого Криму чи ОРДЛО.

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Про це заявив співзасновник monobank Олег Горохівський.

"Рішення про припинення обслуговування клієнтів, які виїхали до війни на території тимчасово окупованих Українських Криму, Донецька та Луганська, виявилося спірним. Я поважаю думку всіх і не хочу, щоб ми сварилися. Звичайно ж, ми не ухвалимо рішення, яке викликає невдоволення у більш ніж 30% опитаних (опитування та обговорення провів на своїй сторінці у FB). Ми не закриватимемо рахунки клієнтам, що виїхали до 24.02 в Крим та ОРДЛО. За рашку, Білорусь, Північну Корею, Сирію та Еритрею навіть не просіть", — зазначив він.

Нагадаємо, що раніше Горохівський оголосив, що мобільний банк monobank з 18 квітня припиняє обслуговування 11 251 клієнта. Він закрив рахунки клієнтів, які перебували до війни і досі не залишили такі країни та території: Росія, Білорусь, Крим, тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей (Л/ДНР), Північна Корея, Сирія, Еритрея.