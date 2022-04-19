Monobank не будет блокировать счета украинцев в Крыму и ОРДЛО

Monobank не будет блокировать счета украинцев, которые выехали до 24 февраля на территорию оккупированного Крыма или в ОРДЛО.

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Об этом заявил соучредитель monobank Олег Гороховский.

"Решение о прекращении обслуживания клиентов, выехавших до войны, на территории временно оккупированных украинских Крыма, Донецка и Луганска, оказалось спорным. Я уважаю мнение всех и не хочу, чтобы мы ругались. Конечно же, мы не примем решение, которое вызывает недовольство у более чем 30% опрошенных (опрос и обсуждение провел на своей странице в FB). Мы не будем закрывать счета клиентам, выехавшим до 24.02 в Крым и в ОРДЛО. За рашку, Беларусь, Северную Корею, Сирию и Эритрею даже не просите", — отметил он.

Напомним, что ранее Гороховский объявил, что мобильный банк monobank с 18 апреля прекращает обслуживание 11 251 клиента. Он закрыл счета клиентов, которые находились до войны и до сих пор не покинули следующие страны и территории: Россия, Беларусь, Крым, временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей (Л/ДНР), Северная Корея, Сирия, Эритрея.