monobank удалит русский язык: 838 тысячам клиентов советуют "отнестись с пониманием"

Интернет-банк monobank уже в ближайшее время будет иметь только украиноязычный интерфейс. Как сообщил на своих страницах в соцсетях его сооснователь Олег Гороховский, при следующем обновлении версии приложения русский из него будет удален.

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"Монобанк — украинский банк с прекрасным приложением, которое теперь доступно только на украинском. Мы очень хотим, чтобы те наши клиенты, которые сегодня выбрали языком приложения "русский", а их 838 291 человек (24.02 было 1,19 миллиона, это -30% ), отнеслись с пониманием к этому решению и так же, как и мы, начали чаще общаться на государственном языке", - заявил он.

Гороховский объяснил такое решение тем, что русский язык "ассоциируется с теми, кто убивает, насилует, грабит, и теми, кто считает, что "не все так однозначно".

"Те, кто пришли на нашу землю, те, кто ежедневно убивает наших детей, пожилых людей, женщин, наших молодых парней, принесли много горя и страданий, они разрушили много судеб и нарушили огромное количество планов. Они хотят уничтожить мою Родину и все они имеют один общий знаменатель - они все говорят на русском. Поэтому я хочу перестать думать на этом языке или хотя бы научиться хорошо говорить на украинском - языке смелых и свободных людей", - написал он.

При этом соучредитель monobank подчеркнул, что сам он родился и вырос в Днепре, всю жизнь говорил и думал на русском языке, не испытывая никаких притеснений, как и все его окружение.

Напомним при этом, что 18 апреля Гороховский заявил, что monobank закроет счета более 11 тысяч клиентов, которые, по его данным, до российского вторжения 24 февраля находились в России, Беларуси, в Крыму, на подконтрольных "ДНР" и "ЛНР" территориях, в Сирии, Эритрее и Северной Корее и не покинули эти территории. Однако из-за скандала, который вызвало это заявление, он решил отказаться от блокирования счетов, но только тех из этих клиентов, кто находится на оккупированной территории Украины.

Источник фото: ua.depositphotos.com