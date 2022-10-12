Бизнес призывают отказаться от русского интерфейса

Соучредитель monobank Олег Гороховский сообщил, что служба поддержки финучреждения переходит на украинский язык. А на русском с клиентами будут общаться только в отдельных случаях при настоянии клиентов.

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"Мы провели "языковой эксперимент" в поддержке monobank. Выбрали 1000 обращений наших клиентов на русском языке, и спросили их, не возражают ли они, чтобы оператор отвечал на их вопросы на украинском. 96,3% сказали, что это не является для них проблемой", - отметил Гороховский

Он подчеркнул, что ответ на русском языке в поддержке monobank теперь доступен только в случае упорной просьбы клиента и по усмотрению оператора.

Гороховский пошутил, что "очевидно, денацификация проходит успешно".

"У меня вопрос к владельцам компаний, которые до сих пор продолжают поддерживать интерфейсы на русском: разве наш пример и этот эксперимент не хорошее подтверждение, что отказ от русскоязычных интерфейсов не ударит по вашему бизнесу?", - заметил Гороховский.

По его мнению, русскоязычным интерфейсам нет места в Украине.

"Русский язык – ок, это личный выбор каждого украинца. А русскоязычные интерфейсы используются в России. Кстати, покажите хотя бы один российский сервис, имеющий интерфейсы на украинском, и это при том, что мы не бомбим их города и не убиваем их женщин, пожилых людей и детей", - подчеркнул Гороховский.

Напомним, с 16 июля начали действовать новые нормы "языкового" закона согласно которым сайты и программное обеспечение на приборах должны иметь украинскую версию и интерфейс.

Версия интернет-представительства на государственном языке должна иметь не меньше объема и содержания информации, чем иноязычные версии, и загружаться по умолчанию для пользователей в Украине.