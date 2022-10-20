В Новой Зеландии приняли закон о "простом языке", чтобы избавиться от жаргона

В Новой Зеландии приняли закон, призванный упростить деловой стиль речи. В большей степени нормы документа относятся к чиновникам, сообщает газета The Guardian.

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Государственные деятели страны должны будут теперь общаться с гражданами на "простом, понятном языке", из документов уберут красноречивые слова и избавятся от двухстраничных документов.

Правительство заявило, что взяло курс на инклюзивную демократию: будут уделять больше внимания упрощению коммуникации с людьми, которые говорят на английском как на втором языке, и с ограниченными возможностями, и с более низким уровнем образования.

"Люди, живущие в Новой Зеландии, имеют право понимать, что от них требует правительство, и что они имеют право требовать от правительства", - сказала член парламента Рейчел Бояк, представлявшая законопроект.

В оппозиции заявили, что закон – это "решение, которое не может найти для себя проблему". Сторонники инициативы утверждают, что законопроект сэкономит деньги и время правительства.

Напомним, в Украине также в последние годы принимали законы по языку. Так, в 2019 году частично было изменено правописание. В том же году был принят закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Он вступал в силу постепенно. В частности, с 16 июля все сайты должны были перейти на украинский язык, а товары с компьютерными программами должны быть оснащены украинским интерфейсом.

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