С 16 июля все украинские сайты должны перейти на украинский язык

С 16 июля все сайты должны перейти на украинский язык, а товары с компьютерными программами должны быть оснащены украинским интерфейсом.

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Об этом сообщил языковой омбудсмен Тарас Кремень.

Он напомнил, что с 16 июля этого года вступают в силу части 2 и 6 ст. 27 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Вышеупомянутые статьи регламентируют использование государственного языка в интернете и языков интерфейсов компьютерных программ, установленных на товарах. Речь идет об электронных экранах и кнопках телефонов, стиральных машинах, электрокофеварках, автомобилях и т.д.

Все информационные интернет-ресурсы, а также сайты, страницы в соцсетях и приложения магазинов и предприятий должны иметь основную версию на украинском языке, который должен загружаться для пользователей по умолчанию.

“Стоит отметить, что субъекты хозяйствования, которые осуществляют обслуживание украинских потребителей в сети интернет (интернет-магазины, интернет-каталоги и т.д.) уже с 16 января 2021 обязаны размещать на соответствующих интернет-ресурсах информацию о товарах и услугах на государственном языке . Однако отныне они обязаны иметь полноценную версию на украинском языке, который должен быть основным (иметь максимальный объем информации) и загружаться по умолчанию”, - сказал Кремень.

По его словам, отсутствие украиноязычной версии информационного интернет-ресурса после 16 июля 2022 года может означать сознательное нарушение его владельцем требований закона о государственном языке или факт отсутствия государственной регистрации средства массовой информации и/или владельца как субъекта предпринимательской деятельности.

"Это в свою очередь будет означать намерение владельца интернет-ресурса находиться вне правового поля Украины и вызвать обоснованное недоверие к опубликованной на ресурсе информации", - подчеркнул языковой омбудсмен.

Напомним, Хмельницкий областной совет принял решение ввести мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта в любых формах на территории региона.