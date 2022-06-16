З 16 липня всі українські сайти мають перейти на українську мову

З 16 липня всі сайти мають перейти українською мовою, а товари з комп'ютерними програмами мають бути оснащені українським інтерфейсом.

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Про це повідомив мовний омбудсмен Тарас Кремень.

Він нагадав, що з 16 липня цього року набирають чинності частини 2 та 6 ст. 27 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Вищезгадані статті регламентують використання державної мови в інтернеті та мов інтерфейсів комп'ютерних програм, встановлених на товарах. Йдеться про електронні екрани та кнопки телефонів, пральні машини, електрокавоварки, автомобілі тощо.

Усі інформаційні інтернет-ресурси, а також сайти, сторінки в соцмережах та додатки магазинів та підприємств повинні мати основну версію українською мовою, яка має завантажуватися для користувачів за замовчуванням.

“Варто зазначити, що суб'єкти господарювання, які здійснюють обслуговування українських споживачів у мережі інтернет (інтернет-магазини, інтернет-каталоги тощо) вже з 16 січня 2021 року зобов'язані розміщувати на відповідних інтернет-ресурсах інформацію про товари та послуги державною мовою. Проте відтепер вони зобов'язані мати повноцінну версію українською мовою, яка має бути основною (мати максимальний обсяг інформації) та завантажуватися за умовчанням”, - сказав Кремень.

За його словами, відсутність україномовної версії інформаційного інтернет-ресурсу після 16 липня 2022 року може означати свідоме порушення її власником вимог закону про державну мову або факт відсутності державної реєстрації засобів масової інформації та/або власника як суб'єкта підприємницької діяльності.

"Це у свою чергу означатиме намір власника інтернет-ресурсу перебувати поза правовим полем України та викликати обґрунтовану недовіру до опублікованої на ресурсі інформації", - підкреслив мовний омбудсмен.

Нагадаємо, Хмельницька обласна рада ухвалила рішення запровадити мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту у будь-яких формах на території регіону.