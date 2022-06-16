В Хмельницкой области ввели мораторий на русскоязычный контент

Хмельницкий областной совет принял решение ввести мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта в любых формах на территории региона. Ограничение будет действовать минимум до того момента, пока Россия не выведет свои войска со всех оккупированных территорий Украины.

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Решение поддержали 56 депутатов из 58 зарегистрированных в сессионном зале, сообщает пресс-служба Хмельницкого областного совета.

Уточняется, что ОВА, правоохранительные органы, райгосадминистрации и местные власти громад области должны провести разъяснительной работы о моратории на публичное использование русскоязычного культурного продукта на территории Хмельницкой области.

Облсовет также рекомендовал органам местного самоуправления области контролировать соблюдение моратория на публичное использование русскоязычного продукта в любых формах.

Кроме того, в ходе заседания облсовет принял решение демонтировать памятник Николаю Островскому (советский политический деятель).

На фоне российской военной агрессии против украинцев в Украине активно проходит дерусификация. В частности, Минобразование поддержало отмену изучения русского языка в школах с нового учебного года, то есть с 1 сентября 2022-го.

Уточняем, что с такой инициативой ранее выступил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь.