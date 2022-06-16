На Хмельниччині ввели мораторій на російськомовний контент

Хмельницька обласна рада ухвалила рішення запровадити мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту у будь-яких формах на території регіону. Обмеження діятиме мінімум доти, доки Росія не виведе свої війська з усіх окупованих територій України.

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Рішення підтримали 56 депутатів із 58 зареєстрованих у сесійній залі, повідомляє пресслужба Хмельницької обласної ради.

Уточнюється, що ОВА, правоохоронні органи, райдержадміністрації та місцева влада громад області мають провести роз'яснювальну роботу про мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту на території Хмельницької області.

Облрада також рекомендувала органам місцевого самоврядування області контролювати дотримання мораторію на публічне використання російськомовного продукту в будь-яких формах.

Крім того, під час засідання облрада ухвалила рішення демонтувати пам'ятник Миколі Островському (радянський політичний діяч).

На тлі російської військової агресії проти українців в Україні активно відбувається дерусифікація. Зокрема, Міносвіти підтримало скасування вивчення російської мови у школах з нового навчального року, тобто з 1 вересня 2022 року.

Уточнюємо, що з такою ініціативою раніше виступив уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремень.