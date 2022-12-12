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В ЄС з'явиться представник, який буде контролювати дотримання санкцій
Зайняти цю посаду з січня 2023 року запропоновано колишньому послу ЄС у США Девіду О'Саллівану.
Євросоюз планує створити нову посаду представника з санкцій, який буде контролювати виконання країнами запроваджених обмежень, у тому числі Туреччиною.
Про це повідомляє Financial Times.
Зазначається, що зайняти цю посаду пропонують колишньому послу ЄС у США Девіду О'Саллівану. Його хочуть наділити повноваженнями очолити зусилля Європейської Комісії щодо забезпечення повного дотримання санкцій в усьому світі.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Рішення про призначення буде прийнято Єврокомісією у вівторок, 13 грудня.
Серед країн, що знаходяться в центрі уваги ЄС - Туреччина, яка відмовилася приєднуватися до санкцій проти Росії.
США і ЄС вимагають від Анкари вжити заходів щодо поставок заборонених товарів трейдерами, які намагаються обійти жорсткий експортний контроль над промисловою і оборонною продукцією, введений проти Росії.
Також є і інші країни, які знаходяться у центрі уваги, наприклад, Сербія і Об'єднані Арабські Емірати.
Нагадаємо, що США готують пакет санкцій проти Росії та Китаю.