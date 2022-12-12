В ЄС з'явиться представник, який буде контролювати дотримання санкцій

Зайняти цю посаду з січня 2023 року запропоновано колишньому послу ЄС у США Девіду О'Саллівану.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Євросоюз планує створити нову посаду представника з санкцій, який буде контролювати виконання країнами запроваджених обмежень, у тому числі Туреччиною.

Про це повідомляє Financial Times.

Зазначається, що зайняти цю посаду пропонують колишньому послу ЄС у США Девіду О'Саллівану. Його хочуть наділити повноваженнями очолити зусилля Європейської Комісії щодо забезпечення повного дотримання санкцій в усьому світі.

Рішення про призначення буде прийнято Єврокомісією у вівторок, 13 грудня.

Серед країн, що знаходяться в центрі уваги ЄС - Туреччина, яка відмовилася приєднуватися до санкцій проти Росії.

США і ЄС вимагають від Анкари вжити заходів щодо поставок заборонених товарів трейдерами, які намагаються обійти жорсткий експортний контроль над промисловою і оборонною продукцією, введений проти Росії.

Також є і інші країни, які знаходяться у центрі уваги, наприклад, Сербія і Об'єднані Арабські Емірати.

Нагадаємо, що США готують пакет санкцій проти Росії та Китаю.