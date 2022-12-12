В ЕС появится представитель, который будет контролировать соблюдение санкций

Занять этот пост с января 2023 года предложено бывшему послу ЕС в США Дэвиду О'Салливану.

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Евросоюз планирует создать новую должность представителя по санкциям, который будет контролировать выполнение странами введенных ограничений, в том числе Турцией.

Об этом сообщает Financial Times.

Отмечается, что занять этот пост предлагают бывшему послу ЕС в США Дэвиду О'Салливану. Его хотят наделить полномочиями возглавить усилия Европейской Комиссии по обеспечению полного соблюдения санкций по всему миру.

Решение о назначении будет принято Еврокомиссией во вторник, 13 декабря.

Среди стран, находящихся в центре внимания ЕС – Турция, отказавшаяся присоединяться к санкциям против России.

США и ЕС требуют от Анкары принять меры по поставкам запрещенных товаров трейдерами, пытающимися обойти жесткий экспортный контроль над промышленной и оборонной продукцией, введенный против России.

Также есть и другие страны, которые находятся в центре внимания, например, Сербия и Объединенные Арабские Эмираты.

Напомним, США готовят пакет санкций против России и Китая.