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В ЕС появится представитель, который будет контролировать соблюдение санкций
Занять этот пост с января 2023 года предложено бывшему послу ЕС в США Дэвиду О'Салливану.
Евросоюз планирует создать новую должность представителя по санкциям, который будет контролировать выполнение странами введенных ограничений, в том числе Турцией.
Об этом сообщает Financial Times.
Отмечается, что занять этот пост предлагают бывшему послу ЕС в США Дэвиду О'Салливану. Его хотят наделить полномочиями возглавить усилия Европейской Комиссии по обеспечению полного соблюдения санкций по всему миру.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Решение о назначении будет принято Еврокомиссией во вторник, 13 декабря.
Среди стран, находящихся в центре внимания ЕС – Турция, отказавшаяся присоединяться к санкциям против России.
США и ЕС требуют от Анкары принять меры по поставкам запрещенных товаров трейдерами, пытающимися обойти жесткий экспортный контроль над промышленной и оборонной продукцией, введенный против России.
Также есть и другие страны, которые находятся в центре внимания, например, Сербия и Объединенные Арабские Эмираты.
Напомним, США готовят пакет санкций против России и Китая.