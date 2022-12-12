Рэнкинг HR-инициатив Рэнкинг HR-инициатив
Проект "Штаб-квартира" Штаб-квартира
Бизнес работает Бизнес работает
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Точка У Точка У
Ренкинг: Корпоративный корпус Ренкинг: Корпоративный корпус
Категория
Политика
Дата публикации

Новая Зеландия ввела санкции против 23 россиян, включая Константина Эрнста

Новая Зеландия ввела санкции против 23 россиян, включая Константина Эрнста
Министр иностранных дел Наная Махута

Новые санкции Новой Зеландии направлены против отдельных лиц и сетей, стоящих за дезинформационными кампаниями, поддерживающими военные действия Путина против Украины.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

Об этом сообщила глава новозеландского МИД Нанайя Махута.

Так, министр иностранных дел Наная Махута объявила о новом раунде санкций против 23 человек, поддерживающих незаконное российское вторжение в Украину. 

"Путин продолжает использовать сеть медиа-агентств и влиятельных комментаторов как часть своей пропагандистской машины, чтобы распространять ложную информацию и ложь как часть своего нарратива о вторжении в Украину", - сказала Наная Махута.

Она подчеркнула, что лица, против которых введены санкции, имеют прямое влияние на общественное представление о незаконной войне России. Последний раунд санкций распространяется на субъекты дезинформации, которые уже были введены в мае. В их числе представители российских СМИ и информационных агентств.

"Среди санкций - министр цифрового развития, связи и СМИ, генеральный директор Российского канала-1 и ключевой персонал российских СМИ, в том числе "ИнфоРос", "Южный фронт" и Фонд стратегической культуры", - сказала Наная Махута.

С момента принятия Закона о санкциях против России в марте новозеландский Аотеароа ввел санкции против более 1200 физических и юридических лиц, а также ввел беспрецедентные торговые меры, приведшие к резкому сокращению двусторонней торговли с Россией.

Напомним, что у ЕС появится представитель, который будет контролировать соблюдение санкций.