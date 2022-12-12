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Новая Зеландия ввела санкции против 23 россиян, включая Константина Эрнста
Новые санкции Новой Зеландии направлены против отдельных лиц и сетей, стоящих за дезинформационными кампаниями, поддерживающими военные действия Путина против Украины.
Об этом сообщила глава новозеландского МИД Нанайя Махута.
Так, министр иностранных дел Наная Махута объявила о новом раунде санкций против 23 человек, поддерживающих незаконное российское вторжение в Украину.
"Путин продолжает использовать сеть медиа-агентств и влиятельных комментаторов как часть своей пропагандистской машины, чтобы распространять ложную информацию и ложь как часть своего нарратива о вторжении в Украину", - сказала Наная Махута.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Она подчеркнула, что лица, против которых введены санкции, имеют прямое влияние на общественное представление о незаконной войне России. Последний раунд санкций распространяется на субъекты дезинформации, которые уже были введены в мае. В их числе представители российских СМИ и информационных агентств.
"Среди санкций - министр цифрового развития, связи и СМИ, генеральный директор Российского канала-1 и ключевой персонал российских СМИ, в том числе "ИнфоРос", "Южный фронт" и Фонд стратегической культуры", - сказала Наная Махута.
С момента принятия Закона о санкциях против России в марте новозеландский Аотеароа ввел санкции против более 1200 физических и юридических лиц, а также ввел беспрецедентные торговые меры, приведшие к резкому сокращению двусторонней торговли с Россией.
Напомним, что у ЕС появится представитель, который будет контролировать соблюдение санкций.