Новая Зеландия вела дополнительные санкции против России

Новая Зеландия объявила о дополнительных санкциях в отношении российских государственных предприятий и оборонных предприятий в ответ на военную агрессию в Украине.

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Об этом говорится на сайте Министерства иностранный дел страны.

В числе попавших в новый санкционный список Новой Зеландии российская компания "Газпром".

По словам главы МИД Новой Зеландии Нанайи Махуты, данная крупнейшая российская компания и десятки военных и промышленных корпораций, попавших под санкции сегодня, играют решающую роль в разжигании незаконной и ничем не спровоцированной войны в Украине.

Она отметила, что компании, контролируемые правительством страны-агрессора РФ Владимира Путина, имеют стратегическое значение для России, потому что они обеспечивают сырьем, инфраструктурой, связью, транспортом, оружием и финансированием.

"Одной из государственных структур является "Газпром", крупнейшая российская компания и ключевой источник экспортных доходов России за счет продажи газа. Мы также ввели санкции против компаний, которые производят оружие и военные технологии для путинской войны и являются частью огромного военно-промышленного комплекса России", - добавила Нанайя Махута.

Также под санкции попали 44 субъекта, в том числе шесть белорусских оборонных предприятий. Новозеландцам будет запрещено иметь дело с этими компаниями.

Напомним, 21 марта правительство Новой Зеландии решило выделить Украине 3,5 млн долларов на нелетальное оружие. Также Украина получила защитное снаряжение, в частности, бронежилеты, шлемы и жилеты.