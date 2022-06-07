Япония ввела санкции против банков РФ и Беларуси

Власти Японии ввели новые ограничительные меры против Российской Федерации и Белоруссии из-за военной агрессии против Украины.

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Об этом идет речь на сайте Министерства иностранных дел Японии.

Отмечается, что в новый санкционный пакет страны попали два российских банка - Кредитный банк Москвы и Россельхозбанк.

Также под санкции попал один белорусский банк "Билинвестбанк" (Белорусский банк развития и реконструкции).

Активы указанных банков будут заморожены на территории Японии.

В частности, Япония введет запрет на экспорт в Россию товаров, способствующих укреплению промышленной инфраструктуры. О какой именно продукции идет речь, пока не уточняется.

Напомним, Япония на льготных условиях выделит Украине кредит на сумму 300 млн долларов, хотя раньше речь шла только о 100 млн долларов. Также страна выделит 2 млн. евро для поддержки безопасности украинских АЭС.