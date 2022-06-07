Японія ввела санкції проти банків РФ та Білорусі

Влада Японії запровадила нові обмежувальні заходи проти Російської Федерації та Білорусі через військову агресію проти України.

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Про це йдеться на сайті Міністерства закордонних справ Японії.

Зазначається, що до нового санкційного пакета країни потрапили два російські банки - Кредитний банк Москви та Россільхозбанк.

Також під санкції потрапив один білоруський банк Білінвестбанк (Білоруський банк розвитку та реконструкції).

Активи вказаних банків будуть заморожені на території Японії.

Зокрема, Японія введе заборону на експорт у Росію товарів, що сприяють зміцненню промислової інфраструктури. Про яку саме продукцію йдеться, поки не уточнюється.

Нагадаємо, Японія на пільгових умовах виділить Україні кредит на суму 300 млн доларів, хоча раніше йшлося лише про 100 млн доларів. Також країна виділить 2 млн євро для підтримки безпеки українських АЕС.