ЄС погодив десятий пакет антиросійських санкцій: які обмеження запровадять

Країни Європейського Союзу в останні хвилини 24 лютого погодили черговий, уже 10-й, пакет санкцій проти Росії через її незаконне вторгнення до України.

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Про це повідомило представництво Швеції, яка нині головує в ЄС.

“Минув рік з початку жорстокого та незаконного вторгнення росії в Україну. Сьогодні ЄС погодив 10-й пакет російських санкцій”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що країни-члени ЄС запровадили "найсильніші та широкомасштабні санкції за всю історію", щоб допомогти Україні виграти війну.

«ЄС єдиний з Україною та українським народом. Ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно», - підкреслюється в заяві.

Новий пакет санкцій включає посилення експортних обмежень щодо товарів подвійного призначення, а також заходи проти організацій, які підтримують війну, поширюють пропаганду або доставляють безпілотники, які використовує Росія.

ЄС заявив, що 10-й пакет санкцій проти Росії з початку війни спрямований на те, щоб ускладнити фінансування війни та позбавити Росію технічного обладнання та запасних частин для зброї, яка використовується проти України.

Заходи також мали на меті додати до чорного списку більше осіб, у тому числі тих, кого Захід називає російськими пропагандистами, тих, кого Київ вважає відповідальними за депортацію українських дітей до Росії, і тих, хто причетний до виробництва іранських безпілотників, розміщених на лінії фронту.

Пакет також був розроблений, щоб відключити більше банків, включаючи приватний Альфа-Банк і онлайн-банк Тінькофф, від глобальної системи SWIFT і скоротити торгівлю між ЄС і Росією більш ніж на 10 мільярдів євро.

Наразі поки невідомо, чи всі з цих обмежувальних заходів увійшли до 10-го пакету санкцій Європейського Союзу проти Росії.

Нагадаємо, 24 лютого Великобританія оголосила про новий пакет санкцій і торговельних заходів проти Росії, що включає заборону на експорт усіх товарів, які РФ використовувала на полі бою на сьогоднішній день. В санкційний пакет потрапили чотири банки, а також держкорпорація "Росатом".