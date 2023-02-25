Офіційно: ЄС запровадив 10 пакет санкцій проти Росії

Рада Євросоюзу 25 лютого ухвалила десятий пакет додаткових обмежувальних заходів, спрямованих проти Російської Федерації та, зокрема, проти тих, хто відповідальний за продовження війни Росії проти України.

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Про це повідомила пресслужба Ради.

Новий санкційний пакет посилює заборони на експорт критично важливих технологій і промислових товарів: електроніки, спеціалізованих транспортних засобів, деталей машин, запасних частин для вантажівок і реактивних двигунів, деяких товарів для будівництва тощо.

Під санкції також потрапили нові електронні компоненти, які використовуються в російських системах озброєнь, зокрема, в безпілотниках, ракетах, гелікоптерах тощо.

Експортні обмеження поширили на 96 організацій, пов’язаних з військовою промисловістю. Вперше цей список включає сім іранських компаній, що постачають РФ безпілотники. Додаткові обмеження наклали на імпорт асфальтів і синтетичного каучуку.

10-й санкційний пакет передбачає призупинення дії ліцензій на мовлення RT Arabic і Sputnik Arabic. Крім того, ЄС запровадив обмеження можливості громадян РФ обіймати будь-які посади в керівних органах критично важливих інфраструктур та організацій ЄС.

Також громадянам і юридичним особам РФ заборонили бронювати потужності для зберігання газу в ЄС (за винятком СПГ) та ін.

Зауважимо, що країни ЄС в останні хвилини 24 лютого погодили 10-й, пакет санкцій проти Росії.

Нагадаємо, що Рада Європейського союзу також продовжила дію санкцій щодо Росії через війну в Україні до 24 лютого 2024 року.