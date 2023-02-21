ЄС продовжив дію санкцій проти Росії за анексію українських територій

Рада Європейського союзу продовжила дію санкцій щодо Росії через війну в Україні до 24 лютого 2024 року.

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Відповідне рішення опубліковано в Офіційному журналі Євросоюзу.

Зазначається, що рішення про продовження санкції проти РФ, введені за окупацію територій України, ухвалили 20 лютого.

"Європейський Союз залишається непохитним у своїй підтримці суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів і відданий повній реалізації політики невизнання незаконної анексії Росією. Союз не визнає та продовжує засуджувати незаконну анексію українських територій Російською Федерацією як порушення міжнародного права", - йдеться у документі.

У ньому також наголошується, що на підставі перегляду Рішення (CFSP) 2022/266 та з огляду на триваючі незаконні дії Російської Федерації проти України обмежувальні заходи мають бути продовжені до 24 лютого 2024 року.

Рішення набуде чинності 22 лютого і стосується санкцій, які було запроваджено 23 лютого 2022 року "у відповідь на незаконне визнання, окупацію або анексію Російською Федерацією Донецької та Луганської областей".

6 жовтня 2022 року ці санкції було розширено у відповідь на приєднання Росією окупованих районів Донецької ,Луганської Херсонської та Запорізької областей України та введення російських збройних сил у ці райони.

Раніше Рада ЄС вже продовжила ще на шість місяців, до 31 липня 2023 року, санкції проти окремих секторів економіки Російської Федерації, які були запроваджені через вторгнення в Україну.