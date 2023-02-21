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ЕС продлил действие санкций против России за аннексию украинских территорий

ЕС продлил действие санкций против России за аннексию украинских территорий

Совет Европейского союза продлил действие санкций в отношении России из-за войны в Украине до 24 февраля 2024 года.

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Соответствующее решение было опубликовано в Официальном журнале Евросоюза.

Отмечается, что решение о продлении санкции против РФ, введенные за оккупацию территорий Украины, было принято 20 февраля.

"Европейский Союз остается непоколебимым в своей поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ и предан полной реализации политики непризнания незаконной аннексии Россией. Союз не признает и продолжает осуждать незаконную аннексию украинских территорий Российской Федерацией как нарушение международного права", - говорится в документе.

В нем также отмечается, что на основании пересмотра Решения (CFSP) 2022/266 и учитывая продолжающиеся незаконные действия Российской Федерации против Украины, ограничительные меры должны быть продлены до 24 февраля 2024 года.

Решение вступит в силу 22 февраля и касается санкций, которые были   введены  23 февраля 2022 года "в ответ на незаконное признание, оккупацию или аннексию Российской Федерацией Донецкой и Луганской областей".

6 октября 2022 года эти санкции были расширены в ответ на присоединение Россией оккупированных районов Донецкой, Луганской Херсонской и Запорожской областей Украины и введение российских вооруженных сил в эти районы.

Ранее Совет ЕС уже продлил еще на шесть месяцев, до 31 июля 2023 года, санкции против отдельных секторов экономики Российской Федерации, которые были введены из-за вторжения в Украину.

Автор:
Светлана Манько