Моравецкий рассчитывает на принятие новых санкций ЕС против России в течение двух месяцев

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий надеется, что следующий пакет санкций ЕС против РФ будет принят в течение двух месяцев. Об этом он заявил в интервью RMF FM.

По словам Моравецкого, вопрос санкций вернется на повестку дня ЕС "в ближайшие недели".

"Я слышу, что президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен также открыта к этому. Я сдержанно оптимистичен, что мы сможем убедить наших партнеров в дальнейших пакетах", – сказал глава польского правительства.

Также он надеется, что предложения Польши по поводу санкций, которые не удалось реализовать ранее, будут включены в следующий пакет. Речь идет об ограничениях против Беларуси, российских пропагандистов, "Росатома" и российских алмазов.

При этом Моравецкий отметил, что сегодня наблюдается усталость ЕС по поводу введения новых санкций.

На вопрос о том, как он оценивает тот факт, что Евросоюз сейчас больше сосредотачивается на борьбе с обходом ограничений, чем на работе над последующими пакетами, он ответил, что Польша по этому вопросу действует в двух направлениях.

"С одной стороны мы указываем Еврокомиссии на эти дыры, на эти лазейки, которые использует Россия, чтобы обойти санкции, а с другой стороны, мы среди тех, кто направляет следующие пакеты", - высказался польский премьер.

Напомним, Совет Евросоюза принял десятый пакет санкций против РФ 25 февраля. Ограничения включили запрет на экспорт критически важных технологий и промышленных товаров, импорт российского асфальта и синтетического каучука, предоставление россиянам мощностей по хранению газа и транзит через Россию экспортируемых из ЕС товаров и технологий двойного назначения. Кроме того, были введены санкции в отношении 87 физических и 34 юридических лиц.