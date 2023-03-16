ЕС планирует усилить санкционную борьбу с родственниками российских миллиардеров, – Bloomberg

Европейский Союз хочет создать более четкую правовую базу для наложения ограничений на членов семей подсанкционных российских олигархов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что Внешнеполитическая служба ЕС, отвечающая за санкционные списки, сообщила государствам-членам блока о планах вскоре представить соответствующий законопроект.

Документ должен обеспечить наличие очень сильной доказательной базы, свидетельствующей о том, что некоторые члены семей получали необоснованные доходы от подсанкционных олигархов и могли помочь им обойти санкции. Поэтому законопроект устанавливает критерии и правовую основу, позволяющие применять санкции к членам семьи олигархов.

Эти критерии предложила Эстония и другие страны из-за опасений, что подсанкционные лица могут перемещать деньги и активы в обход ограничений.

Предложение приобрело популярность после того, как мать руководителя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина выиграла дело в суде ЕС об отмене решения о санкциях против нее.

Борьба с обходом санкций стала приоритетом для ЕС после 10 раундов санкций против России и замораживания активов более 1500 человек и организаций. По словам собеседников Bloomberg, Европейская комиссия также планирует предложить законодательство, которое закроет дополнительные лазейки.

Напомним, 25 февраля Совет Евросоюза принял десятый пакет санкций, направленных против РФ. Ограничения включают запрет на экспорт критически важных технологий и промышленных товаров, импорт российского асфальта и синтетического каучука, предоставление россиянам мощностей по хранению газа и транзит через Россию экспортируемых из ЕС товаров и технологий двойного назначения. Кроме того, были введены ограничения против 87 физических и 34 юридических лиц.

Позже ЕС также продлил санкции в отношении лиц, причастных к подрыву или угрозе территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, еще на шесть месяцев. Фигурантами списка являются 1473 физических и 205 юридических лиц.