В ЕС почти исчерпали предел санкций против России, Украине нужна дополнительная помощь - Боррель

В Европейском Союзе заканчиваются варианты возможных санкций против России. Они не дали того эффекта, на который рассчитывали союзники Украины в начале полномасштабного вторжения, и экономика РФ все еще остается на плаву.

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Теперь Европе нужно сконцентрироваться на других областях поддержки, в частности это финансовая и военная помощь.

"С точки зрения санкций остается сделать немногое, но мы можем продолжать увеличивать финансовую и военную поддержку. Удивительно было бы, что через год после начала вторжения останется гораздо больше вариантов. Мы использовали наш пошаговый процесс, и мы были поэтапными – возможно иногда слишком поэтапными", — сказал главный дипломат ЕС Жозеп Боррель в эксклюзивном интервью EURACTIV.

За более чем год войны ЕС ввел в действие 10 пакетов санкций против РФ. Они должны были значительно ослабить российскую экономику, сделать невозможным финансирование войны и лишить Россию доступа к необходимым технологиям. Все ждали коллапса российской экономики, но его не произошло. ЕС принимал санкции осторожно, чтобы минимизировать влияние на своих граждан, поэтому первые пакеты содержали исключения и запреты легко обойти. Спасло Россию и партнерство с азиатскими странами.

Международный валютный фонд также признал, что экономика России не чувствует того результата санкционного давления, на которое все надеялись.

Поэтому в Европе начали искать другие пути помощи Украине. Среди них – увеличение военной и финансовой помощи. Замороженные российские активы также будут переданы Украине.

"Украине нужны большие деньги, чтобы поддерживать работу механизма, у государства, находящегося в состоянии войны, много финансовых потребностей – это потребует больших усилий с нашей стороны – поэтому санкции и военная поддержка – это еще не все", - отметил Боррель и добавил, что операции на поле боя "решает Украина", но ответственность Европы "состоит в том, чтобы поддерживать их, также предоставляя оружие и боеприпасы".

Боррель отметил, что главным приоритетом в поддержке остаются боеприпасы. У Европы есть финансовые возможности, которые нужно превратить в военную мощь и вывести на передовую, с должной подготовкой украинских солдат.

8 марта страны ЕС пришли к консенсусу относительно ускоренной поставки и закупки артснарядов, чтобы помочь Украине. В настоящее время началась дискуссия о том, как это реализовать. Жозеп Боррель заявил предложил министрам обороны ЕС несколько вариантов обеспечения ВСУ боеприпасами