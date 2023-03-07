С начала года торговля между Россией и Китаем выросла двухзначными темпами, - СМИ

В январе-феврале 2023 г. торговля между Россией и Китаем выросла двухзначными темпами по сравнению с аналогичными показателями 2022 года. Об этом пишет Reuters.

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Издание ссылается на таможенную статистику Китая и отмечает, что экспорт из Китая в Россию подскочил на 19,8% за первые два месяца до 15 млрд долларов, в то время как спрос со стороны других рынков сократился. Импорт из России в Китай вырос на 31,3% до 18,65 млрд долларов.

Таким образом, торговый дефицит Китая в торговле с Россией составил 3,6 млрд долларов.

Министр иностранных дел Китая Цинь Ган заявил на пресс-конференции в кулуарах ежегодной парламентской сессии в Пекине во вторник, что Китаю необходимо продвинуть свои отношения с Россией, поскольку мир становится все более беспокойным.

На вопрос, возможно ли, что Китай и Россия откажутся от доллара США и евро в двусторонней торговле, Цинь сказал, что страны должны использовать любую валюту, которая будет эффективна, безопасна и надежна.

"Валюта не должна быть козырем для односторонних санкций, тем более маскировкой для устрашения или принуждения", - сказал он.

Торговля Китая с Россией достигла рекордного уровня в 2022 году, когда западные страны ввели санкции против России в связи с ее вторжением в Украину.

Напомним, после эмбарго на поставки нефти и нефтепродуктов в страны Европейского союза Россия стала поставлять больше нефти в страны Азии, такие как Индия и Китай.

Тем временем США добавили в черный список торговых операций 37 компаний из-за, в частности, помощи российской армии, поддержки вооруженных сил Китая и содействия или участия в нарушениях прав человека в Мьянме и КНР.