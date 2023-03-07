З початку року торгівля між Росією та Китаєм виросла двозначними темпами, - ЗМІ

В січні-лютому 2023 року торгівля між Росією та Китаєм виросла двозначними темпами порівняно з аналогічними показниками 2022 року. Про це пише Reuters.

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Видання посилається на митну статистику Китаю та зазначає, що експорт з Китаю до Росії підскочив на 19,8% за перші два місяці до 15 млрд доларів, тоді як попит з боку інших ринків скоротився. Імпорт із Росії до Китаю зріс на 31,3% до 18,65 млрд доларів.

Таким чином торговий дефіцит Китаю в торгівлі з Росією склав 3,6 млрд доларів.

Міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган заявив на прес-конференції в кулуарах щорічної парламентської сесії у Пекіні у вівторок, що Китаю необхідно просунути свої відносини з Росією, оскільки світ стає дедалі неспокійнішим.

На питання, чи можливо, що Китай та Росія відмовляться від долара США та євро у двосторонній торгівлі, Цінь сказав, що країни мають використовувати будь-яку валюту, яка буде ефективною, безпечною та надійною.

"Валюта не повинна бути козирем для односторонніх санкцій, тим більше маскуванням для залякування або примусу", - сказав він.

Торгівля Китаю з Росією досягла рекордного рівня 2022 року, коли західні країни ввели санкції проти Росії у зв'язку з її вторгненням в Україну.

Нагадаємо, після ембарго на поставки нафти і нафтопродуктів до країн Європейського союзу Росія стала постачати більше нафти до країн Азії, таких як Індія та Китай.

Тим часом США додали до чорного списку торговельних операцій 37 компаній через, зокрема, допомогу російській армії, підтримку збройних сил Китаю та сприяння або участь у порушеннях прав людини в М’янмі та КНР.