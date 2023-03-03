США додали 37 китайських і російських компаній до чорного списку торгівлі: в чому причини

США додали до чорного списку торговельних операцій 37 компаній через, зокрема, допомогу російській армії, підтримку збройних сил Китаю та сприяння або участь у порушеннях прав людини в М’янмі та КНР. Про це повідомляє Reuters.

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"Коли ми виявляємо організації, які становлять загрозу для національної безпеки або зовнішньої політики Сполучених Штатів, ми додаємо їх до списку організацій, щоб гарантувати, що ми можемо ретельно перевірити їхні транзакції", – заявила помічниця держсекретаря США Теа Кендлер.

Внесення до списку означає, що компаніям заборонено купувати американські технології та інші товари.

Як пише Financial Times, до чорного списку потрапили 28 китайських фірм. Вони порушили американські санкції щодо відправки технологій для ядерних та ракетних програм до третіх країн або закупівлі забороненої продукції для збройних сил Китаю.

Серед фірм, які потрапили до чорного списку, – BGI Research і BGI Tech Solutions, які входять найбільшої в Китаї компанії в галузі дослідження генів. Також до переліку ввійшов виробник мікросхем Loongson Technology, який вважається китайською відповіддю Intel та Arm на розробку чипів.

Крім того, під обмеження потрапили розробник чипів Suzhou Centec Communications й компанії, які спеціалізуються на штучному інтелекті: 4Paradigm Technology та Inspur Group.

Нагадаємо, що США вже не вперше вводять обмеження проти компаній із Китаю та РФ. Зокрема, наприкінці січня Reuters повідомило, що США припиняють видавати американським компаніям ліцензії на експорт товарів китайській Huawei. Фірма з КНР стикалася з американськими обмеженнями кілька років, але деякі американські компанії мали ліцензії на продаж Huawei певних товарів.