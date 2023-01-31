США припинили видавати експортні ліцензії китайській Huawei, - ЗМІ

Адміністрація президента США Джозефа Байдена припинила видавати американським компаніям ліцензії на експорт товарів китайській компанії Huawei. Про це пише видання Reuters посилаючись на власні джерела.

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Видання пише, що протягом кількох років Huawei стикалася з обмеженнями США на експорт товарів для 5G та інших технологій, але офіційні особи Міністерства торгівлі США надали ліцензії деяким американським фірмам на продаж певних товарів та технологій компанії. Так, Qualcomm Inc у 2020 році отримала дозвіл на продаж Huawei чіпів для смартфонів 4G.

Представник Міністерства торгівлі заявив, що офіційні особи "постійно оцінюють нашу політику та правила", але не коментують переговори із конкретними компаніями. Huawei та Qualcomm відмовилися від коментарів.

Представник міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін заявив, що Китай виступає проти того, щоб Сполучені Штати зловживали надто широким поняттям національної безпеки для необґрунтованого придушення китайських фірм.

Цей крок "суперечить принципам ринкової економіки та правилам міжнародної торгівлі та фінансів, підриває довіру міжнародної спільноти до ділового середовища США і є кричущою технологічною гегемонією", — заявив Мао у вівторок на прес-конференції в Пекіні.

Одна людина, знайома з цим питанням, сказала Reuters, що офіційні особи США створюють нову офіційну політику відмови в доставці товарів у Huawei, яка включатиме товари нижче рівня 5G, у тому числі товари 4G, Wi-Fi 6 і 7, штучний інтелект, а також високопродуктивні обчислення та хмарні технології.

Інше джерело повідомило, що цей крок, як очікується, відобразить посилення політики адміністрації Байдена щодо Huawei за останній рік. За його словами, у ліцензіях на чіпи 4G, які не можна було використовувати для 5G, які могли бути схвалені раніше, відмовляють. Ближче до кінця правління Трампа та на початку правління Байдена офіційні особи все ще видавали ліцензії на товари, що стосуються 4G.

Американські офіційні особи помістили Huawei у чорний список у 2019 році, заборонивши більшості американських постачальників постачати товари та технології компанії, якщо їм не було надано ліцензії. Чиновники продовжували посилювати контроль, щоб позбавити Huawei можливості купувати або розробляти напівпровідникові чіпи, які використовуються в більшості продуктів.

Але офіційні особи США надали ліцензії, які дозволили Huawei одержати деякі продукти. Наприклад, постачальники Huawei отримали ліцензії на суму 61 мільярд доларів для продажу гіганту телекомунікаційного обладнання з квітня по листопад 2021 року.

У грудні Huawei заявила, що її загальний дохід становив близько 91,53 мільярда доларів, що лише трохи менше, ніж у 2021 році, коли санкції США призвели до падіння продажів майже на третину.

Нагадаємо, нещодавно високопоставлений генерал США Майкл Мініхен закликав американські війська готуватися до того, що Китай може розпочати війну зі США у 2025 році.

Нещодавно Китай також був обурений візитом спікера Палати представників США Ненсі Пелосі до Тайваню.Китай заявив, що Сполучені Штати посилають "небезпечні сигнали" на демократично керований острів, який Китай вважає своїм.

Сі, якого переобрали на третій термін на посаді лідера правлячої Комуністичної партії, яка контролює другу за величиною економіку світу, засудив іноземне втручання у справи Тайваню і нещодавно заявив, що Китай ніколи не відмовиться від права застосовувати силу проти нього.

Байден у свою чергу заявив, що "Сполучені Штати не прагнуть до конфлікту з Китаєм".

Крім того, між США та КНР були розбіжності щодо політики Китаю відносно Тайваню, відносин Китаю з Росією та нещодавно спроб США запобігти продажу своїх технологій китайським компаніям.