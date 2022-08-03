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Ненсі Пелосі зустрілася з президентом Тайваню
Спікер Палати представників США Ненсі Пелосі провела офіційну зустріч з президентом Тайваню Цай Ін Вень та іншими законодавцями в середу, 3 серпня, ігноруючи погрози Китаю "вжити заходів у відповідь". Про це повідомляє Washington Post.
В ході зустрічі Пелосі отримала від тайванської адміністрації "Орден доброзичливих хмар" за внесок у розвиток американо-тайванських відносин, який, за її словами, є "символом дружби США та Тайваню".
В ході зустрічі Пелосі зазначила, що внесені до законодавства США зміни, спрямовані на зміцнення американської індустрії мікросхем для конкуренції з Китаєм, "пропонують більше можливостей для економічного співробітництва США і Тайваню".
"Зараз, як ніколи, солідарність Америки з Тайванем має вирішальне значення. Рішучість Америки зберегти демократію на Тайвані та в решті світу залишається непохитною", — сказала Пелосі.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Пелосі проводить тур по країнам Азії, однак чи відвідає спікер Палати представників Тайвань, не було відомо до останньої миті. Весь світ спостерігав за переміщенням політика, в той же час коли Китай розпочав масштабні військові навчання навколо острова.
Пекін відверто погрожував американським політикам, заявлявши, щоб ті "не грали з вогнем", маючи на увазі стосунки з Тайванем. МЗС КНР відкрито висловило протест через візит Пелосі на Тайвань і засуджує його.
Китай вважає територію Тайваню частиною своєї суверенної території, при цьому влада Тайваню вважає себе легітимним китайським урядом, називаючи материкову територію Китаю "окупованою". В даний час Тайвань підтримує офіційні дипломатичні відносини з 14 державами - членами ООН, але фактичні зв'язки - з більшістю країн світу через свої представництва.