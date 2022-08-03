Ненсі Пелосі зустрілася з президентом Тайваню

Спікер Палати представників США Ненсі Пелосі провела офіційну зустріч з президентом Тайваню Цай Ін Вень та іншими законодавцями в середу, 3 серпня, ігноруючи погрози Китаю "вжити заходів у відповідь". Про це повідомляє Washington Post.

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В ході зустрічі Пелосі отримала від тайванської адміністрації "Орден доброзичливих хмар" за внесок у розвиток американо-тайванських відносин, який, за її словами, є "символом дружби США та Тайваню".

В ході зустрічі Пелосі зазначила, що внесені до законодавства США зміни, спрямовані на зміцнення американської індустрії мікросхем для конкуренції з Китаєм, "пропонують більше можливостей для економічного співробітництва США і Тайваню".

"Зараз, як ніколи, солідарність Америки з Тайванем має вирішальне значення. Рішучість Америки зберегти демократію на Тайвані та в решті світу залишається непохитною", — сказала Пелосі.

Пелосі проводить тур по країнам Азії, однак чи відвідає спікер Палати представників Тайвань, не було відомо до останньої миті. Весь світ спостерігав за переміщенням політика, в той же час коли Китай розпочав масштабні військові навчання навколо острова.

Пекін відверто погрожував американським політикам, заявлявши, щоб ті "не грали з вогнем", маючи на увазі стосунки з Тайванем. МЗС КНР відкрито висловило протест через візит Пелосі на Тайвань і засуджує його.