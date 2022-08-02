Спікер нижньої палати Конгресу США Ненсі Пелосі прибула на Тайвань. Однак у Білому домі відмовилися нести відповідальність за поїздку Пелосі до Тайваню.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Так, станом на 17:00 за київським часом борт SPAR19, на якому знаходиться спікер нижньої палати Конгресу США Ненсі Пелосі, увійшов до тайванської зони ППО.

Також ЗМІ пишуть, що на Тайвані почали вимикатися сайти державних органів. Зокрема не працює сайт МЗС.

За даними Flightradar24, борт SPAR19 має здійснити посадку о 17:43 за київським часом в аеропорту Тайбей - столиця Тайваню.

Також ЗМІ повідомляють, що винищувачі ВПС Тайваню взяли на супровід спецборт Пелосі.

При цьому повідомляється, що Китай закриває для цивільних літаків повітряний простір країни у напрямку Тайванської протоки, а у провінції Фуцзянь звучать сирени.

Станом на 17:34 за київським часом літак Пелосі почав заходити на посадку біля Тайбея. Десятки винищувачів ВПС США піднято з баз у Японії — летять у бік Тайваню.

Як передає видання CNBC, поїздка Ненсі Пелосі привела до незгоди між Білим домом Байдена та самим впливовим демократом у Конгресі. Офіційна адміністрація Байдена старалася відмовитися від прямих відповідей на питання про те, погоджені чи вони з рішенням Пелосі завершити поїздку. Але неофіційно Білий дім і Пентагон мало прикривають, що виступають проти такого візиту, який відбувається в цей час, коли американо-китайські відносини є самими поганими за останні десятиліття.

О 17:45 борт SPAR19 із Ненсі Пелосі приземлився у столиці Тайваню.

Пелосі, що прибула на Тайвань, заявила, що її візит є "свідченням прихильності США підтримці тайванської демократії".

У свою чергу МЗС КНР висловило протест через візит Пелосі на Тайвань і засуджує його.

Раніше повідомлялося, що у програмі спікера нижньої палати Конгресу США Ненсі Пелосі не заплановано візиту до Тайваню.