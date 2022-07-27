Байден запланував дзвінок президентові Китаю, щоб обговорити Україну і Тайвань

Президент США Джозеф Байден і лідер Китаю Сі Цзіньпін планують провести телефонні переговори у четвер, 28 липня, щоб обговорити Тайвань і вторгнення Росії в Україну. Про це повідомляє Reuters з посиланнями на свої джерела у Білому домі.

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Речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі також повідомляв напередодні, що в центрі уваги розмови, в тому числі, буде врегулювання економічної конкуренції між двома країнами.

"Лідер обговорять усе, починаючи від напруженості навколо Тайваню і закінчуючи війною в Україні, а також те, як нам краще керувати конкуренцією між нашими двома націями, звичайно в економічній сфері", — сказав Кірбі.

Згідно з політикою "єдиного Китаю", Сполучені Штати не мають офіційних дипломатичних відносин з Тайванем, але згідно із законодавством США зобов’язані забезпечити острів засобами для самооборони. Білий дім підтверджував, що ця позиція не змінилася.

Телефонна розмова американського та китайського президентів відбудеться на фоні заяв про можливий візит спікера Палати представників США Ненсі Пелосі до Тайваню, як до незалежної держави, хоча Пекін досі називає острів "своєю територією".

Нагадаємо, раніше міністр оборони Китаю Вей Фенхе заявив, що Пекін оголосить війну Тайваню, якщо острів "проголосить незалежність від КНР".

Китай вважає територію Тайваню частиною своєї суверенної території, при цьому влада Тайваню вважає себе легітимним китайським урядом, називаючи материкову територію Китаю "окупованою". В даний час Тайвань підтримує офіційні дипломатичні відносини з 14 державами - членами ООН, але фактичні зв'язки - з більшістю країн світу через свої представництва.

Щодо російсько-української війни, то позиція Китаю офіційно лишається нейтральною, Пекін закликає до мирних переговорів.