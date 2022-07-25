Китай припинив інвестиції в Росію за проєктом "Один пояс, один шлях"

Інвестиції Китаю в глобальну ініціативу "Один пояс, один шлях" у Росії вперше від початку існування проєкту впали до нуля. У 2021 році Росія та Китай підписали угоди за цією ініціативою на суму близько 2 мільярдів доларів.

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Про це пише Financial Times.

Як зазначає видання, такі дії продиктовани небажанням потрапити під можливі санкції через війну РФ з Україною.

За даними Центру зелених фінансів та розвитку Університету Фудань у Шанхаї (Green Finance & Development Centre), обсяг інвестицій у рамках проєкту "Один пояс, один шлях" за підсумками півріччя становив $28,4 млрд.

Підкреслюєьться, що Пекін не укладав угод з російськими організаціями в рамках цієї ініціативи у першій половині 2022 року.

Уповільнюючи свої інвестиції у Росію, Китай поглиблював свою взаємодію з Близьким Сходом.

Водночас, директор центру Крістоф Недопіл Ван припустив, що падіння інвестицій може бути тимчасовим, оскільки між Росією та Китаєм "безумовно сильна взаємодія" і доказом цього є те, що попри війну в Україні, КНР збільшила закупівлі російських енергоносіїв.

Варто зазначити, що "Один пояс, один шлях" - це ініціатива КНР, глобальна стратегія розвитку інфраструктури, ухвалена Пекіном у 2013 році для інвестування майже у 70 країн та міжнародних організацій. Її вважають центральною у зовнішній політиці лідера КНР Сі Цзіньпіна.

Нагадаємо, при цьому китайський експорт до Росії мікрочіпів та інших електронних компонентів і сировини, у тому числі такої, що має військове застосування, зріс після вторгнення РФ в Україну, ускладнюючи санкційні зусилля США та їх союзників.