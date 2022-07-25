Китай прекратил инвестиции в Россию по проекту "Один пояс, один путь"

Инвестиции Китая в глобальную инициативу "Один пояс, один путь" в России впервые с начала существования проекта упали до нуля. В 2021 году Россия и Китай подписали соглашения по этой инициативе на сумму около 2 миллиардов долларов.

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Об этом пишет Financial Times.

Как отмечает издание, такие действия продиктованы нежеланием попасть под возможные санкции из-за войны РФ с Украиной.

По данным Центра зеленых финансов и развития Университета Фудань в Шанхае (Green Finance & Development Centre), объем инвестиций в рамках проекта "Один пояс, один путь" по итогам полугодия составил $28,4 млрд.

Подчеркивается, что Пекин не заключал соглашений с российскими организациями в рамках этой инициативы в первой половине 2022 года.

Замедляя свои инвестиции в Россию, Китай углублял свое взаимодействие с Ближним Востоком.

В то же время директор центра Кристоф Недопил Ван предположил, что падение инвестиций может быть временным, поскольку между Россией и Китаем "безусловно сильное взаимодействие" и доказательством этого является то, что, несмотря на войну в Украине, КНР увеличила закупки российских энергоносителей.

Стоит отметить, что "Один пояс, один путь" - инициатива КНР, глобальная стратегия развития инфраструктуры, принятая Пекином в 2013 году для инвестирования почти в 70 стран и международных организаций. Ее считают центральной во внешней политике лидера КНР Си Цзиньпина.

Напомним, при этом китайский экспорт в Россию микрочипов и других электронных компонентов и сырья, в том числе имеющего военное применение, вырос после вторжения РФ в Украину, усложняя санкционные усилия США и их союзников.